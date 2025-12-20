La finestra invernale di calciomercato sta per aprirsi, le parole di Marotta rilasciate ieri nel pre partita di Bologna-Inter non aprono a grande rivoluzioni in casa nerazzurra, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport i fari sono accesi sulla fascia destra.

Dumfries sarà ai box per circa tre mesi e l'Inter valuta diversi profili. Nella lista ci sono Rafik Belghali, 23 anni, laterale algerino del Verona, Moris Valincic, 23enne croato della Dinamo Zagabria e Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Il primo era già stato segnalato ai nerazzurri prima del suo sbarco a Verona. Per il secondo non è da escludere un’operazione alla Sucic, preso e lasciato in Crazia per sei mesi). L'inglese invece è della agenzia Roc Nation di Jay-Z, icona del rap, la stessa che gestiva la versione interista di Lukaku e che oggi cura gli interessi di Dimarco.

E occhio alla difesa. Non è infatti da escludere un colpo anche nel reparto difensivo. Gli errori di BIsseck e l'età di Acerbi e De Vrij fanno tenere gli occhi aperti agli uomini mercato nerazzurri.