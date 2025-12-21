"Il rendiconto annuale boccia le pretese dell’Inter". Inizia così la lunga analisi della Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Dalla Supercoppa si è partiti, con la dolorosa rimonta subita dal Milan, alla Supercoppa si è arrivati, con gli orribili rigori calciati contro il Bologna, per la certificazione di un 2025 senza titoli". Un cerchio che si chiude ma che evidenzia la nuova "psicosi" dei nerazzurri: "La sindrome da grande vittoria".

Mkhitaryan ha trasformato il suo 'ingiocabili' "per descrivere il livello di espressione del calcio interista" - come ricorda la Rosea - a 'inspiegabile'. I numeri parlano di dettagli negativi che fanno la differenza. "I momenti particolari diventano malessere generale. L’episodio può essere casuale, la sommatoria degli incidenti è strutturale" come "l'esempio di Bisseck". L'analisi ad ogni modo ora si complica un tantino perché i nerazzurri sono primi in campionato e sesta in classifica Champions, "quindi provvisoriamente ammessa al salotto degli ottavi. Ha fallito l’obiettivo Supercoppa, è vero, ma è ben indirizzata sugli altri fronti nonostante diverse partite deludenti. Il problema si pone in prospettiva: Chivu affronterà l’Atalanta a Bergamo nell’ultimo impegno di questo anno turbolento e poi rivedrà il Bologna a San Siro il 4 gennaio. Salite impervie. Ma una settimana dopo, superata la trasferta di Parma, dovrà presentarsi al redde rationem contro il Napoli".

"Aver lasciato l’Arabia Saudita dopo un flashmob, più che una partecipazione, ha dato fastidio tanto alla dirigenza quanto all’allenatore". E adesso lo scontro diretto contro il Napoli di Conte diventa cruciale. Chivu resta per Marotta e Ausilio "la migliore figura possibile" ma il duello con l'ex allenatore, "velenoso anche nelle stoccate mediatiche, è un test di stabilità da non sbagliare". Specie perché in Serie A, tra lo scorso campionato e quello in corso, l’Inter non ha mai battuto le big. "In questo senso non tutto il male viene per nuocere": Chivu ha gestito la fatica lasciando a riposo alcuni big e il ko in Supercoppa, "almeno, offre l’occasione di una rigenerazione natalizia".