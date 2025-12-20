Dopo essere stati avversari a Milano, Theo Hernandez e Simone Inzaghi ora remano dalla stessa parte all'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter non perde comunque occasione per ricordare qualche derby all'ex Milan, che parla così a La Gazzetta dello Sport: "Lui e lo staff mi sfottono per le sei vittorie di fila con l’Inter, ma l’anno scorso abbiamo vinto noi...", racconta il francese.

Come l’ha convinta Inzaghi?

"Mi ha detto: “Andiamo a vincere insieme?”. So che all’Inter lo chiamavano “demone”. In campo una persona, fuori un’altra: un gentleman. Ogni tanto mi ha fatto qualche battuta sul fatto che l’anno scorso gli ho fatto perdere la Supercoppa qui a Riad, ma anche lo staff mi ricorda i derby o i duelli con Dumfries".

Era il terzino più forte in Serie A?

"Sì. E in Europa mi piace Nuno Mendes".

A proposito di Psg: suo fratello ha vinto la Champions… contro l’Inter.

"Ero felice quanto lui. Me lo ricorda anche Inzaghi, ma che posso fare? Ho il cuore milanista...".