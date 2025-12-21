L'Inter non ha ancora ricevuto i giusto segnali da Luis Henrique, sostituto di Denzel Dumfries nelle ultime uscite che vedono la fascia destra orfana della corsa dell'olandese, costretto ai box per i prossimi due mesi e mezzo circa a causa dell'intervento alla caviglia sinistra. Le alternative di emergenza sono Andy Diouf, adattato da Chivu in quel ruolo, ma anche Matteo Darmian, al rientro dall'infortunio. Oppure il ricorso al mercato che, secondo il Corriere della Sera, rischia di essere necessario.

"Il sogno Palestra è d'oro (40 milioni), mentre tra le opzioni più accessibili Dodò della Fiorentina è più immediata di Belghali del Verona - scrive il quotidiano generalista -. Senza contare che il malumore di De Vrij potrebbe portare all'accelerazione per un centrale di sinistra (piace Muharemovic del Sassuolo, altra bottega cara), dato che Bastoni, su cui ci sarebbe un interesse del Barcellona, non ha mai tregua".