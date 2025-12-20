Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 del Sassuolo accostato sul mercato all'Inter, si è raccontato a Sportweek. "L'avversario più difficile da affrontare? McTominay del Napoli mi ha fatto girare la testa. Era ovunque, poi ha segnato di testa anticipando proprio me”. Poi Muharemovic cita anche Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

Spazio anche al futuro e ai rumors di mercato. "Ho firmato fino al 2031 e sto benissimo qui, ma voglio giocare la Champions. La Serie A mi piace, la Premier League è il sogno di tutti - le sue parole -. Da piccolo ero per il Barcellona come papà, litigavo con i cugini che tifavano Real Madrid”.