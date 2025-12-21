"Dobbiamo tornare a vincere maggiormente in casa, cambiando l’inerzia", ha detto l'allenatore dell'Union Brescia, Eugenio Corini in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter Under 23: "Affrontiamo però una squadra piena di talento, con giocatori di valore. Non dobbiamo forzare, quello visto contro le Dolomiti è quello che voglio rivedere. In questo momento, vista l’emergenza, sto cercando di lavorare al meglio con giocatori che stanno bene atleticamente. Non c’è un modulo preciso, ma dipende dalle caratteristiche. Oggi la squadra è definita in un certo modo. Ci sono parecchi elementi con problemi fisici e questo condiziona le scelte" ha continuato l'allenatore rivale della squadra di Vecchi.

Inter Under 23, una squadra piena di talento

"L’Inter Under 23 è piena di talento, l’abbiamo preparata bene. Ha un allenatore capace come Vecchi. In otto partite ne hanno vinte sei fuori casa. Sappiamo che è un avversario pericoloso. In Serie C c’è tanta cattiveria agonistica, serve equilibrio ed umiltà negli allenamenti. Il campionato è molto equilibrato, il tempo aiuta ogni allenatore. Creare autostima qui era determinante".