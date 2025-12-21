Tra tanti punti negativi, il Corriere dello Sport concentra l'attenzione sulle poche, ma pur sempre tali, indicazioni positive che la partita di Riad lascia. La migliore riguarda Josep Martinez, "gettato nuovamente nella mischia contro il Bologna" per "un test indicativo" che regala ossigeno al portiere spagnolo che "attendeva questo momento da settimane" dopo i brutti fatti di ottobre. "Da parte sua c’è voglia di andare oltre" e anche il percorso con gli psicologi messi a disposizione dal club. "Le risposte in campo sembrano rassicuranti" si legge sul quotidiano romano che aggiunge: "Martinez non ha tradito le attese. Anzi, la prestazione sfoderata gli ha permesso di ritrovare ulteriormente credibilità".

L’ambizione di arrivare a essere protagonista con l’Inter resta inalterata e "la chance che Chivu gli ha concesso può rappresentare una sorta di backup". Chivu ha sempre detto di voler riservargli continuità nell’arco della stagione, "per permettergli di giocarsi le sue carte nell’anno di transizione prima di una decisione definitiva al tramonto dell’avventura di Sommer in nerazzurro". La prova dell'ex Genoa è stata pienamente superata: "Ha mostrato coraggio, intelligenza e tecnica. Un aspetto sul quale migliorare però sembra emerso: il rilancio. Contro il Bologna ha commesso qualche errore di troppo, forse causato anche dalla forte pressione che in alcune fasi gli emiliani hanno esercitato. La confidenza col pallone, così come l’alchimia con l’intero reparto non potranno che migliorare nel tempo. A fine stagione si tireranno le somme".