"Non l'ho visto perché ho l'uomo davanti". E' quello che ha detto Daniele Chiffi dopo il fallo di mano di Yann Bisseck in area di rigore, alla mezzora di Bologna-Inter, come si apprende dalle immagini girate dalla Ref Cam, rese disponibili dalla Lega Serie A sul proprio canale Youtube (qui il video). "Orso, non l'ho visto. Ho l'uomo davanti", ripete il direttore della sezione di Padova a Riccardo Orsolini. "Non lo puoi vedere, ma te lo possono dire", incalza il capitano rossoblu. Arriva Alessandro Bastoni che sostiene 'lo spinge prima' riferendosi a un presunto contatto tra il compagno e Santiago Castro. Il dialogo in campo viene interrotto dal VAR Fabio Maresca che invita Chiffi a rivedere l'episodio al monitor. La decisione cambia: penalty per la squadra di Vincenzo Italiano.

Il VAR sarà protagonista anche nella ripresa, dopo l'assegnazione del rigore di Chiffi a favore dell'Inter dopo un contrasto tra Bonny ed Heggem in area. E' ancora Orsolini a chiedere spiegazioni all'arbitro dopo la decisione: "Si mette davanti per farsi prendere, per favore, Chiffi. Bonny sa che sta arrivando", dice l'attaccante. Gli fa eco il portiere Ravaglia: "Aspettava solo quello". Chiffi smentisce ciò che aveva visto live all'on field review e revoca il rigore per la disperazione di Nicolò Barella e l'incredulità di Alessandro Bastoni.