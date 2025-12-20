Intervistato dal Bologna per i suoi canali ufficiali, Tommaso Pobega ha sintetizzato così la soddisfazione del gruppo di Vincenzo Italiano per la vittoria sull'Inter e per la conquista della finale della Supercoppa Italiana: "Siamo soddisfatti per aver conquistato la finale e per l’opportunità di lottare ancora per un trofeo. La squadra ha dimostrato il proprio valore e questo ci rende orgogliosi. Ora ci concentreremo subito sulla preparazione della finale, pronti a giocarcela fino in fondo. La forza del gruppo sta nella fiducia reciproca. La finale sarà diversa rispetto alla gara di campionato contro il Napoli: lavoreremo duramente per provare a contenerli il più possibile”.