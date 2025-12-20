Con la pausa chiesta da Ronald Araujo e l'addio praticamente preannunciato di Andreas Christensen, il Barcellona si guarda intorno in vista dei rinforzi da portare in Catalogna per la prossima stagione e secondo quanto riferito da il Mundo Deportivo i profili più gettonati in casa Blaugrana e che potrebbero risolvere il problema per 4 o 5 anni sono Josko Gvardiol e Alessandro Bastoni.

Pur tenendo conto del costo del loro cartellino, i catalani non temono 'freni' per la possibile operazione da intavolare con uno dei due giocatori sopraccitati: il club dovrebbe poter tornare a fare mercato senza condizioni già la prossima estate, se le cose andranno come si prospetta dunque, Gvardiol e Bastoni sarebbero obiettivi chiari del Barça. Entrambi sono legati ai rispettivi fino al 2028 e il discorso rinnovo dovrebbe a breve prendere piede tra i corridoi dei rispettivi HQ, trattative che nel caso in cui non vadano in porto potrebbero vedere irrompere l'ingresso del Barcellona che a tutti i costi vuole giocare il ruolo di tentatore.

Altri nomi circolati sono quelli di Schlotterbeck del Borussia Dortmund e Pau Torres dell'Aston Villa, ma non convincono come Gvardiol e Bastoni, momentaneamente in cima alla lista delle priorità.