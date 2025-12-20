Julio Cruz, intervenuto sulle frequenze di Inter Tv, ha commentato la sconfitta ai rigori della truppa di Chivu contro il Bologna, che ha permesso ai felsinei di volare in finale di Supercoppa contro il Napoli: "Dispiace per l’Inter, ma non è stata una bella partita. I nerazzurri hanno iniziato bene ma poi il pressing del Bologna l’ha messa in difficoltà. Non ho visto l’Inter che sono abituato a vedere, a prescindere dalle statistiche. Uscire ai rigori fa sempre male".