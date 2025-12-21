Non c’è stato nessun incontro a Riad tra Simone Inzaghi e l'Inter, impegnata in Arabia nella semifinale della Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna.
L’ex tecnico nerazzurro, che in estate ha salutato il club per sposare l'Al-Hilal, aveva fatto capire che avrebbe fatto tappa per salutare i suoi vecchi giocatori, "ma né giovedì, quando l’Inter è arrivata in Arabia Saudita, né venerdì, giorno della partita col Bologna, Inzaghi si è palesato nelle “zone” interiste, l’albergo, il centro sportivo di allenamento e l’Al-Awwal Stadium - scrive Tuttosport -. Questione di opportunità, per non disturbare i giocatori alla vigilia della gara o altro - rapporti comunque non più idilliaci dopo l’addio post finale di Champions? -, non è dato saperlo".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
