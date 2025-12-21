Sui quotidiani italiani sembra il Jonathan Rowe day in questa vigilia di finale di Supercoppa italiana. Lunga chiacchierate dell'attaccante inglese del Bologna anche al Corriere dello Sport dove la sua intervista comincia, non a caso, dal rigore segnato contro i nerazzurri di Cristian Chivu, rispediti a Milano proprio dai rossoblu.

Bella responsabilità il rigore contro l'Inter.

"È sempre difficile tirarli in partite importanti".

È andata molto bene. Rigorista?

"Io? È stato il secondo rigore che ho calciato in carriera!".

Dicevamo: è a un passo dalla conquista del primo titolo con il Bologna.

"Sì, sarebbe il primo: darò e daremo tutto per provare a vincere".

Lo farà anche il Napoli, c'è da scommetterci.

"Grande squadra, con giocatori forti. Sarà una bella sfida: speriamo di confermarci come è accaduto in campionato".

Conte difende a cinque.

"Questo è uno degli aspetti più complessi del calcio italiano: in tanti difendono così ed è più difficile per gli attaccanti".

La Premier con il Norwich, la Ligue 1 con l'OM e ora la Serie A.

"Mi piace molto. Mi piace il calcio italiano, è una sfida che mi aiuta".

Giocherà domani?

"Lo saprò un'ora e mezzo prima".

Ci pensa alla nazionale inglese?

"Sì, ma bisogna lavorare ogni giorno e migliorare. Il resto verrà da solo. E comunque... ".

Cosa?

"In testa ho solo la finale".