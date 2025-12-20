L'ex centrocampista della nazionale russa, Alexander Mostovoy, ha parlato di Spertsyan e della possibilità che il trequartista armeno del Krasnodar possa sbarcare nel calcio europeo (insistenti le voci sull'Inter). Mostovoy ha parlato a Sports.ru di questa possibilità: "Diversi giocatori sono partiti dal campionato russo verso il calcio europeo per tornare poco dopo da noi. Spertsyan? E' una sua decisione, se vuole correre questo rischio è giusto che vada. Sento queste voci da tre anni ormai, e finora non si è mai mosso".