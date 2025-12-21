La conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli è l'occasione per Antonio Conte di ribadire il suo punto di vista sul coefficiente di difficoltà di questa stagione per la sua squadra: "Dobbiamo ricordarci da dove arriviamo, da un traguardo straordinario raggiunto in maniera inaspettata dopo un decimo posto. Questo viene spesso scordato o valorizzato poco - la premessa del tecnico degli azzurri a proposito dello scudetto vinto -. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario l'anno scorso. Io sono stato chiaro con voi a inizio anno, ma parlo e non mi capite: ho detto che sarà l'annata più complessa perché abbiamo aggiunto nove giocatori nuovi; non si fanno i trapianti in quattro e quattr'otto, sapevo benissimo che sarebbe stata la mia stagione più complessa. E in effetti si sta confermando questa cosa. Detto questo, alla fine in campionato siamo dove siamo; ci giocheremo il primo trofeo domani, con la possibilità di metterlo in bacheca e possiamo andare avanti nelle altre competizioni. La stagione si è complicata ulteriormente per gli infortuni seri occorsi a giocatori importanti, è inevitabile che questo incida. A volte non si vogliono vedere queste cose".