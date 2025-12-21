Dopo essere rientrata dall’Arabia Saudita nel tardo pomeriggio di ieri, Chivu aspetta l'Inter stamattina ad Appiano Gentile dove la squadra sarà impegnata intanto con un allenamento defaticante e "magari una chiacchierata, con l’obiettivo di fissare due giorni di break per il Natale". Ma non solo perché dopo la serataccia di Riad, c'è la gara con l'Atalanta da preparare. In vista della partita contro la Dea "dovrebbero tornare tutti i titolari risparmiati a Riad" fa sapere la Gazzetta dello Sport che abbozza un'idea di formazione.

"Akanji in difesa, Calhanoglu a centrocampo, Lautaro in attacco" sono gli elementi di cui la Rosea va certa e anche Chivu che avrà da risolvere "il ballottaggio in porta, con Sommer che dovrebbe riprendersi il posto malgrado la buona partita di Josep Martinez, e a centrocampo, dove Zielinski insidia Mkhitaryan". La sorpresa a destra potrebbe essere il ritorno di Diouf, "che potrebbe essere preferito allo spento Luis Henrique".