Il Sassuolo prepara la sfida contro il Torino con una preoccupazione non da poco. Andrea Pinamonti è infatti in forte dubbio per la gara di campionato in programma al Mapei Stadium, a causa di un problema fisico che potrebbe costringerlo al forfait. Un’assenza che peserebbe parecchio per i neroverdi, soprattutto dopo quanto mostrato dall’attaccante nell’ultima uscita a San Siro.

Contro il Milan, Pinamonti è stato uno dei grandi protagonisti: due assist decisivi, la prima doppietta di passaggi vincenti della sua carriera in Serie A, e una prestazione di grande completezza. Un segnale evidente di crescita per il centravanti classe ’99, elogiato anche dal tecnico Fabio Grosso, che però ha invitato alla cautela. “È un giocatore completo, sa attaccare la profondità e fare da raccordo. Sta migliorando tanto, ma purtroppo si è aggiunto alla lista dei ragazzi in dubbio”, ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il problema riguarda ancora la caviglia, già malconcia da alcune settimane. Dopo l’acciacco accusato contro la Fiorentina, Pinamonti aveva stretto i denti con il Milan, rimediando però una nuova botta che ora lo mette seriamente a rischio per il Torino.