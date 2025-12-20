L'ex tecnico di Perugia, Gubbio e Campobasso, Piero Braglia, critica fortemente le seconde squadre ai microfoni di TMW Radio: "Che senso ha? In Serie D vedi ragazzi senza seguito, senza pubblico. La Serie C è un campionato… Mi ricordo derby come Sangiovannese-Montevarchi con 5-6mila persone arrampicate ovunque. Ora una Juventus Next Gen contro una di C: dietro non viene nessuno. Perché non un torneo riserve il mercoledì, come il De Martino? Migliori della Primavera e chi non gioca in A".

Ancora Braglia: "Lì vedevi se un ragazzo era all’altezza. Inutile farli giocare in C: ci mettono sei mesi a capire dove sono. In C mettano società con storia. I migliori della Primavera vadano in C o D, dove si gioca per la pagnotta, per portare a casa uno stipendio e mantenere una famiglia. Li aiuta di più che illuderli con una divisa. Penso come lei: faranno quello che vogliono".