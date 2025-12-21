A Riad è pienone di dispiaceri e interrogativi per l'Inter, dispiaceri che coinvolgono tutti a partire dalla dirigenza. A proposito di dirigenza, fa sapere la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, è rimasta "perplessa" in occasione dello scontro in area tra Heggem e Bonny che aveva inizialmente portato Chiffi a fischiare calcio di rigore. La decisione dell'arbitro è stato corretta dal Var, che ha richiamato il fischietto di Padova al monitor. Un modo di operare diverso rispetto a "quanto accadde allo stadio Maradona (in occasione di Napoli-Inter) per un fallo che obiettivamente non c’era".

Questo tema però non tocca Chivu, sottolinea la Rosea che a riporta anche un retroscena legato a quel pomeriggio all'ombra del Vesuvio: l'allenatore nerazzurro "in quel pomeriggio autunnale si accorse di un elemento tossico: i giocatori dell’Inter durante l’intervallo riguardavano le immagini del rigore invece di concentrarsi sull’ambizione di recuperare lo svantaggio. Un sintomo di debolezza inaccettabile".