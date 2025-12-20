Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile interessamento dell'Inter per Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo. L'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, aveva spento sul nascere le voci di qualsiasi trattativa. Oggi è stato Fabio Grosso a parlare dei big della propria squadra: "Non mi è mai piaciuto tarpare le ali. Mi piace far utilizzare le ali che hanno i miei giocatori. Quando c'è il mercato vai a scoprire determinate situazioni che possono capitare. Sappiamo quello che siamo. Determinati ragazzi a volte hanno l'opportunità e questa è una società che li ha sempre messi nella condizioni di spiccare il volo rispettando la felicità di tutte queste cose".