In collegamento con Televomero, Riccardo Trevisani ha espresso il suo commento sulla partita di ieri tra Bologna e Inter: "Una partita pazza. L’Inter ha provato a raggiungere il Napoli, ma ha trovato di fronte un grande Bologna. Nel secondo tempo forse ai nerazzurri è mancato quel Rasmus Hojlund che invece ha il Napoli. Ai rigori è stata una gara a chi faceva peggio e hanno fatto peggio i nerazzurri".

In vista della finale di lunedì il telecronista di Sport Mediaset aggiunge: "Il Napoli dovrà fare meglio delle ultime uscite fatte col Bologna. Era comunque peggio prendere l’Inter, che è più forte e abituata a giocare le finali. Credo che il Bologna abbia speso tanto. Arrivano in finale le squadre che dovevano giocarla, ovvero chi ha vinto lo scudetto e chi la Coppa Italia la scorsa stagione. Il format? È una Supercoppa allargata, funziona così in diversi paesi".