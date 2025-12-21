Fanno rumore in Russia le voci che vogliono l'Inter intenzionata a portare in Italia il centrocampista del Krasnodar Eduard Spertsyan, ritenuto l'erede di Henrikh Mkhitaryan. A commentare i rumors arriva anche un ex giocatore che ha avuto modo di conoscere il nostro campionato per avervi militato con le maglie di Foggia e Bologna, ovvero l'ex attaccante Igor Kolyvanov, che ai microfoni di SovSport si dice favorevole al suo acquisto da parte dei nerazzurri: "È al suo apice in questo momento. E 25 anni è una buona età per unirsi a una delle migliori squadre d'Europa. Se Dio vuole, avrà successo all'Inter se il trasferimento andrà in porto".

Kolyvanov ha aggiunto: "Sarei contento se si unisse a una squadra che lotta per i primi posti. Sarebbe un grande traguardo. Non è facile giocare all'Inter; c'è molta concorrenza. Dovrà dimostrare il suo valore. È perfetto per prendere il posto di Mkhitaryan. Giocano più o meno nella stessa posizione; Mkhitaryan potrebbe giocare un po' più in basso, ma non sempre; i loro ruoli sono simili. Il problema è che non conosciamo il vero livello dei nostri giocatori perché non partecipiamo a tornei internazionali. È chiaro che Spertsyan sta partecipando alle qualificazioni con la Nazionale armena, ma stanno giocando piuttosto male; sono sotto pressione in ogni partita".



