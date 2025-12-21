Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano parla ai microfoni di Sport Mediaset testimoniando l'adrenalina che pervade l'ambiente rossoblu dopo la vittoria contro l'Inter: "Siamo carichi, ci giochiamo una finale storica per la società e per la città. Abbiamo cercato di fare il massimo in queste poche ore di preparazione e cercheremo di farci valere contro una squadra di grande valore che cercheremo di mettere in difficoltà per rendere ancora una volta orgogliosa questa città. Il campionato è una storia, questa un'altra. Qui la posta è altissima, ci giochiamo un trofeo in 90 minuti".