Mentre il termine ingiocabile trova un posto nel dizionario Treccani come neologismo 2025, l’Inter continua ad essere sempre più 'giocabile' e battibile. A Riad la squadra di Chivu incassa il sesto ko stagionale, saluta il primo potenziale trofeo seguendo la scia dei cugini del Milan e rientrando 24 ore dopo i rossoneri nella grigia Lombardia prima che la Supercoppa venga assegnata secondo il principio di base che vede campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia deputati alla contesa con buona pace di formule amene nate per esportare il prodotto e che poi consegnano alle telecamere un pubblico dalle idee poche e confuse. Nell’atto finale della competizione i protagonisti saranno difatti gli stessi che la vecchia formula avrebbe decretato: vincenti della Serie A vs vincenti della Coppa Italia. In finale vanno Napoli e Bologna, Milan e Inter indossano l’abito di Bonnie e Clyde: sei milioni d’incasso a testa e via di fuga verso Milano. 'Prendi soldi e scappa, via di qui, lontano dai guai' direbbero Noyz e Salmo, ma i guai dei nerazzurri non spariscono lasciando l’Arabia e al contrario la partenza in anticipo rispetto agli auspici dal Medio Oriente sancisce un guaio bello evidente: l'Inter non riesce ad essere più temibile e quell’aura di imbattibilità che si era costruita con gli anni non gode più dello stesso bagliore. E pensare che un anno fa si parlava di ingiocabilità, non a torto in taluni casi. Casi che col tempo hanno cominciato ad essere sempre meno frequenti nei big match, statistica che all’alba del 2026 sembra non essere più una coincidenza.
Certo, regge ancora a favore dei ragazzi di Chivu l'evergreen alibi dell’imprevedibilità che i rigori impongono, alibi che però tende a perdere intensità e valenza tenendo conto dei numeri: tre rigori su cinque sbagliati, e non per particolare merito del portiere. Nota a piè di pagina che non vale il piè di pagina, ma una sottolineatura a penna rossa che la dice lunga, specie tenendo conto che a sbagliare dagli undici metri sono stati due veterani su tre. Se il tiro di Bonny lascia ancora la debole, debolissima, attenuante della 'finta mal riuscita' che s'infrange comunque contro la mollezza del tiro, quelli di Bastoni e Barella non trovano giustificazioni a nessuna latitudine del globo: uno più inspiegabile dell’altro e di sicuro uno più inguardabile dell’altro. Mezzo sbilenco il primo, totalmente fuori misura e lontano dallo specchio della porta il secondo, i tiri dei due italiani trascinano con sé il peso dell'eliminazione. Un'altra, ancora ai rigori, dopo quella di due stagioni fa in Champions League contro l’Atletico, quando a sbagliare furono Lautaro e Klaassen. Non sbaglia stavolta il Toro, che al contrario calcia un gran rigore ma si ritrova ancora una volta costretto a uscire dal campo a testa bassa e la rabbia che monta mentre gli avversari comprensibilmente esultano, e diremmo bene. Il Bologna conquista difatti la prima semifinale di Supercoppa della sua storia e si conferma bestia nera di un'Inter che inizia a sembrare avvezza a scivoloni contro i rossoblu che costano e non poco. La squadra di Italiano conquista la finale riuscendo a fare ciò in cui i meneghini non sono riusciti: 'fregare' l’avversario con astuzia e trascinarlo verso il punto debole.
I rossoblu nei primi minuti subiscono l’arrembante Inter che segna immediatamente, gioca, ma si lascia tradire da una probabile punta di eccessiva sicurezza di sé e finisce con lo scivolare su bucce di banane disseminate in giro da sé stessa. A scrivere l'episodio X che cambia il match è ancora una volta, per qualche strano scherzo del destino che scherzo non è più, e di sicuro non fa ridere, Yann Bisseck. Il tedesco si macchia dello stesso letale errore costato lo scorso anno una fetta di scudetto nel match contro la Lazio e con un tocco di braccio in area di rigore consegna il gol del pari al Bologna che dal dischetto manda il chirurgico Orsolini al 'toc toc alle telecamere' d'esultanza. Tanto basta a inguaiare l'Inter che non trova più varchi verso la porta di un sontuoso Ravaglia che diventa insuperabile per una sera e non lascia passare nulla murando ogni tentativo dei nerazzurri che ancora una volta s'innervosiscono sbagliando eccessivamente in maniera crescente con lo scorrere dei minuti. Nervosismo e frenesia che danno origine a errori che, come fusi avvelenati pungono letalmente la 'bella Aurora', caduta nel sortilegio descritto nella fiaba di Charles Perrault e dei fratelli Grimm (o, per i più 'modernisti', nella trama del film Maleficent) e intrappolata tra il bosco di rovi che pian piano sembra crescere intorno a sé stessa, sigillandola all'interno di un castello che Chivu ha il dovere di proteggere dal suo interno come lo stesso ha dichiarato nel post partita quando ha spiegato il perché di alcune sue scelte. Ma il tecnico romeno ha il dovere anche e soprattutto di tagliare, ancora una volta, alle radici la foresta di interrogativi che sempre più folta si sta intrecciando attorno alla sua creatura: bella sì, ma talvolta evidentemente fin troppo 'naif' e di sicuro addormentata.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 Bologna, Ravaglia super nei rigori... contro l'Inter: sei parati in carriera (3 ai nerazzurri)
- 23:30 All'Arsenal basta Gyokeres, 1-0 all'Everton e sorpasso al primo posto in classifica
- 23:15 Lazio, Sarri tra ironia e amarezza: "Segnali dal mercato? Solo fumo. Con questa emergenza prima o poi paghi"
- 23:00 Napoli, Beukema: "All'Inter toglierei Calhanoglu. Anche Bastoni è molto forte"
- 22:45 Serie A, Spalletti vince la sfida con Gasperini: la Juventus piega la Roma 2-1
- 22:30 Fabregas: "A Como non contano solo i risultati, c'è più tempo e una crescita reale"
- 22:15 Serie A, big chance create e mancate: l'Inter ha una connessione tra due statistiche offensive
- 22:00 Sassuolo, guai per Pinamonti: problemi alla caviglia e Torino a rischio
- 21:45 Bologna vittorioso ai rigori a 30 anni di distanza dall'ultima volta: la statistica clamorosa
- 21:30 Serie A, tiri in porta: c'è un dato significativo per Lautaro. Guida la graduatoria Nico Paz
- 21:15 Inter-Napoli, l'11 gennaio il big match a San Siro: al via la vendita libera. Tutte le info
- 21:00 Braglia critica le seconde squadre: "Che senso hanno? Ci mettono sei mesi per capire dove sono"
- 20:45 GdS - Mercato di gennaio, occhio alla difesa. E per l'esterno destro ci sono tre piste: i nomi
- 20:31 Coppa d'Africa, si cambia: dal 2028 si gioca ogni 4 anni. Nel 2029 nascerà la Nations League continentale
- 20:16 Muharemovic: "Voglio la Champions, la Serie A mi piace ma la Premier è il sogno di tutti. Lautaro e Thuram..."
- 20:01 Lazio-Cremonese, all'Olimpico vince la noia: la 16esima di Serie A si apre con un 0-0
- 19:47 Mostovoy: "Spertsyan sbarca nel calcio europeo? Sento queste voci da tre anni, ma non si è mai verificato nulla"
- 19:32 Bologna, Pobega: "Felici di aver conquistato la finale di Supercoppa. Abbiamo mostrato il nostro valore"
- 19:17 La top 11 della FIFA scatena le ire di Hansi Flick: "Una barzelletta l'assenza di Raphinha"
- 19:03 Cesari: "Bonny-Heggem, Chiffi non era vicino all'azione. E la revisione VAR dura 16 secondi"
- 18:48 Trevisani: "Bologna-Inter una partita pazza. Ai nerazzurri ieri è mancato un Hojlund"
- 18:34 Inter eliminata dalla Supercoppa in semifinale: ecco quanto ha incassato il club nerazzurro
- 18:19 L'analisi di Cruz: "Non ho visto la solita Inter, il pressing del Bologna ha creato problemi alla squadra di Chivu"
- 18:05 Bastoni: "Arrivai all'Inter e volevo andare via, Conte mi convinse. Obiettivo? Ci sono andato vicino due volte..."
- 17:52 Quagliarella: "L'Inter deve chiudere le partite come ha fatto col Como. Ieri bravo anche il Bologna"
- 17:38 Atalanta, Palladino mette in guardia i suoi: "Il Genoa ha giocato molto bene contro l'Inter. Su Zalewski..."
- 17:23 Arsenal, Arteta tra Premier e Champions: "Havertz sta progredendo velocemente, presto sarà con noi"
- 17:09 Sassuolo, Muharemović in orbita Inter? Grosso sui big neroverdi: "Non tarpo le ali a nessuno"
- 16:55 SM - A gennaio sarà rivoluzione per la Fiorentina. Occhio anche a Dodô che piace all'Inter
- 16:40 Adani esalta la vittoria del Bologna contro l'Inter: "L'anima di Italiano è più forte del pronostico"
- 16:27 Bologna, frattura angolata della clavicola sinistra per Bernardeschi: martedì l'intervento
- 16:13 Insulti ad Oriali, nessuna squalifica per Allegri: inflitta al tecnico rossonero multa di 10mila euro
- 16:00 Primavera - Inter-Genoa, gli Up&Down: Bovio impeccabile, El Mahboubi spacca la partita
- 15:50 videoMancuso: "Puntiamo in alto, dove l'Inter merita di stare. Gruppo? Mi sento parte di qualcosa di grande"
- 15:40 videoCarbone: "El Mahboubi incredibile, vederlo così mi fa felice. Se Vecchi pesca qui sono contento"
- 15:30 Caressa: "Inter, non è sfortuna quando calci un rigore in bocca al portiere. Ogni tanto si inceppa"
- 15:15 Spertsyan, l'Inter deve vincere una concorrenza agguerrita. Il procuratore Barbosa: "Anche Juve e Napoli lo monitorano"
- 15:00 From UK - Bastoni idea del Liverpool: "Sta bene all'Inter, ma è tentato da un'avventura all'estero"
- 14:45 Viviano: "Bisseck fa un errore grave. Con un po' d'astuzia avrebbe potuto prendere fallo, Acerbi lo avrebbe fatto"
- 14:30 Marchetti: "L'Inter non agirà a gennaio". Poi ironizza: "Mi spiace per chi non ha risposte da Ausilio"
- 14:30 Primavera - Una gran bella Inter batte il Genoa 3-1: a segno Mancuso, Kukulis e La Torre
- 14:15 Supercoppa Italiana, ascolti non eccezionali per Bologna-Inter: 7,7 di share per Italia 1
- 14:00 Daniel Fonseca dribbla sul futuro del figlio Matias, ex Inter: "Gioca in Argentina. Ed è più bello di me"
- 13:45 Ranocchia: "L'Inter manca un po' di astuzia. Vuole fare gol belli, a volte servono quelli sporchi"
- 13:30 Cassano, elogi al Bologna: "Sfavorito contro l'Inter ma non si è visto. Italiano merita un altro trofeo"
- 13:15 Muharemović: "Sto bene al Sassuolo ma voglio giocare la Champions". Poi su Lautaro e Thuram...
- 13:00 MD - Bastoni anche nel mirino del Barcellona: il prezzo del cartellino dell'interista non spaventa i catalani
- 12:45 Il calcio danese piange Age Hareide. Il saluto di Eriksen: "Grazie per tutto ciò che ci hai dato"
- 12:30 Consiglio FIGC, approvato schema per le licenze nazionali. Gravina: "Svolta definitiva"
- 12:15 Rapporto Howden - Serie A, gli infortuni nel 2024-2025 sono stati 858. Per l'Inter un costo di quasi 11 milioni
- 12:01 Repubblica - Inter, sesto scontro diretto perso su sette: numeri troppo chiari per parlare di sfortuna
- 11:47 Corsera - Coppia Bonny-Thuram rimandata e sulla fascia destra urge intervenire. Pepo unica consolazione dell'Inter
- 11:33 TS - L'Inter pensa a Spertsyan, il 'nuovo Mkhitaryan': il prezzo. Belghali è la prima alternativa a Palestra
- 11:19 Pagelle TS - Bisseck è il peggiore in campo, ma ci sono altre tre insufficienze
- 11:05 Angolo Tattico di Bologna-Inter - Diouf offre una soluzione in più, Odgaard crea superiorità: le chiavi
- 10:50 CdS - Inter, Palestra è la prima scelta per giugno: deroga di Oaktree da non escludere. Belghali e Norton-Cuffy...
- 10:36 CdS - Inter interessata a Spertsyan. Con l'addio di De Vrij a gennaio un nuovo innesto in difesa
- 10:22 Garlando: "L'Inter con i soliti errori, presunzione e sperperi offensivi. Un aspetto sta diventando un vizio cronico"
- 10:08 CdS - Quasi un déjà-vu: ancora un tocco di mano per Bisseck. L'ingenuità macchia di nuovo la sua partita
- 09:54 Theo Hernandez: "Inzaghi mi sfotte per i sei derby di fila persi con l'Inter, lo staff mi ricorda i duelli con Dumfries"
- 09:40 Pagelle CdS - Martinez convince: voto 7, come Thuram. Bisseck parte bene, ma il tocco di mano pesa
- 09:26 GdS - Bisseck, ancora tu: una mano tira l'altra, terzo fallo da calcio di rigore
- 09:12 Moviola CdS - Chiffi, decisioni confuse e sviste pesanti: il VAR lo salva due volte
- 08:57 GdS - Inter, senza lo specialista Calhanoglu i rigori sono un disastro. Zielinski uscito in anticipo per un motivo
- 08:43 Moviola GdS - Bisseck tocca con la mano destra. Heggem-Bonny: il francese cerca il contatto
- 08:29 Pagelle GdS - Martinez tra i migliori, Bisseck e Bonny puniti con un 4,5 per gli errori pesanti
- 08:15 L'equilibrio regna, poi prendono il sopravvento gli orrori dal dischetto: esulta il Bologna e l'Inter torna in Italia
- 00:08 videoBologna-Inter, Tramontana: "Accetto di uscire, ma non di uscire con rigori calciati così"
- 00:02 fcinZielinski sostituito poco prima della lotteria dei rigori: il motivo