L'ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto sulle frequenze di SportMediaset, ha parlato degli episodi più rilevanti della partita di ieri sera tra Inter e Bologna. Di seguito le sue parole: "Sono molto contento del Var stasera, ha aiutato e salvato due volte Chiffi. Bisseck cerca l’intervento di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima". Del secondo episodio, Cesari ha parlato così: "Chiffi non vede nulla perché è troppo lontano dall’azione. L’immagine dà suggerimento, la revisione Var dura 16 secondi: Bonny colpisce Heggem, giusta la decisione".