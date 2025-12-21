Anche l'ex attaccante dell'Ajax e della nazionale russa Dmitry Bulykin ha parlato con il portale Legalbet.ru della possibilità per il centrocampista del Krasnodar Eduard Spertsyan di trasferirsi in un club europeo, con l'Inter in primissima fila, durante la sessione invernale di calciomercato: "Penso che Spertsyan abbia raggiunto un accordo. Se arriva un'offerta da un top club, Eduard verrà svincolato. Se l'Inter lo vuole, potrebbe lasciare il Krasnodar quest'inverno. Se si tratta di un club di medio livello, Spertsyan finirà la stagione e poi si trasferirà lì. Sarà difficile, ma guardando Matvey Safonov al PSG, capiamo che tutto è possibile. Se si presenta una buona opzione, la prima cosa che farà sarà prepararsi, e la seconda cosa che farà sarà chiedere al Krasnodar di lasciarlo andare".

Bulykin prosegue: "Se saprà gestire la Serie A o meno, nessuno può dirlo. Ci sono molti fattori in un nuovo club. E la storia del calcio è piena di esempi di giocatori di alto livello a cui è stato impedito di giocare in una nuova squadra da qualcosa. A volte è la loro routine quotidiana, a volte l'ambiente, a volte l'allenatore, a volte i compagni di squadra, a volte il calcio stesso. È un giocatore di altissimo livello, ma solo il tempo darà la sentenza. Sarà adatto a molti top club, e poi tutto dipenderà da lui".