Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, lancia la sfida al Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana ai microfoni di Sport Mediaset: "Andiamo leggeri ma anche focalizzati. Adesso dobbiamo recuperare le energie della gara con l'Inter, però abbiamo una voglia e una spensieratezza di stare insieme visto che affrontiamo la nostra prima finale di Supercoppa ed è un momento emozionante. Dà una carica importante, ma la affronteremo sempre nella solita maniera".

Comunque vada, è stato un trionfo per il Bologna? "Beh, una volta che arrivi in finale vuoi alzare il trofeo. Quindi è giusto viverla con orgoglio di essere presenti ma anche con la voglia di vincere e metterci il 120% chiunque, da chi inizia a chi subentra fino a chi sta fuori. Ci deve essere un'energia positiva e una voglia di alzare il trofeo che deve essere massima".