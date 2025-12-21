La prestazione di Josep Martinez è la nota più positiva per l'Inter dopo l'amara trasferta in Arabia Saudita. Contro il Bologna lo spagnolo si è reso protagonista di parate importanti sia durante la partita che nei calci di rigore, ma i segnali positivi erano arrivati anche in Coppa Italia contro il Venezia.

Insomma, Pepo ha sfruttato le occasioni nonostante il periodo psicologico non facile a causa dell'incidente in cui è stato coinvolto nemmeno due mesi fa, nel quale ha perso la vita l’81enne Paolo Saibene. "È difficile sostenere che basti una buona prova in un contesto di pubblico particolare, come lo stadio mezzo vuoto di Riad, per cancellare dalla testa un’indagine per omicidio stradale, pur se il lavoro degli inquirenti sembra escludere responsabilità di Martinez (la carrozzina elettrica su cui viaggiava l’uomo avrebbe invaso la corsia) - si legge oggi su Tuttosport -. A Pepo, che da subito ha inseguito il ritorno alla normalità, manca però solo il terzo indizio, magari in campionato, per fornire la prova che sia ufficialmente riaccesa la possibile alternanza con Yann Sommer".