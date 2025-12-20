La formazione dell'anno della FIFA scatena, da sempre, molte polemiche tra esclusi eccellenti e mancate presenze. Anche questa volta non sono mancati gli attacchi al massimo organo calcistico mondiale, come quelli avvenuti dal tecnico del Barcellona, Hansi Flick: "Una barzelletta. Raphinha? Non posso credere che non ci sia, è stato il capocannoniere della Champions League. Se lo meritava al 100%, non ha senso".
Sezione: News / Data: Sab 20 dicembre 2025 alle 19:17
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
