La formazione dell'anno della FIFA scatena, da sempre, molte polemiche tra esclusi eccellenti e mancate presenze. Anche questa volta non sono mancati gli attacchi al massimo organo calcistico mondiale, come quelli avvenuti dal tecnico del Barcellona, Hansi Flick: "Una barzelletta. Raphinha? Non posso credere che non ci sia, è stato il capocannoniere della Champions League. Se lo meritava al 100%, non ha senso".