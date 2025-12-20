Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato della situazione dei Gunners e non solo, in riferimento ai prossimi impegni tra campionato e Champions (sfida all'Inter): "Penso che i giocatori debbano credere in quello che dici e in quello che fai. Mi sento molto fortunato perché questi giocatori danno il 100% ogni singolo giorno nella direzione che vuoi".

Arteta ha poi aggiornato anche sulle condizioni di Kai Havertz, fermo da inizio stagione: "Sta progredendo davvero molto bene. E piuttosto velocemente nelle ultime settimane. Siamo molto positivi sul fatto che, se tutto continuerà così nelle prossime sessioni di allenamento, sarà presto con noi".