Il Sassuolo ha ricevuto richieste per Tarik Muharemovic? A rispondere alla domanda di Sky Sport ci pensa Giovanni Carnevali. L'amministratore delegato neroverde chiarisce la situazione del difensore, accostato anche all'Inter in caso di addio di Stefan de Vrij: "Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere", le prime parole.

"Muharemovic sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva - sottolinea Carnevali -. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemovic c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club. Non perché il Sassuolo non lo sia, ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà".