Solo crampi. Piotr Zielinski ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa italiana, per un problema fisico (al suo posto Petar Sucic). Nulla di grave però da quanto filtra, ma semplice necessità del momento. Per questa ragione il polacco non è rimasto in campo pur essendo un potenziale tiratore di rigore.