"Cosa è successo ai rigoristi di Riad?" è stato incalzato Alessandro Altobelli dalla Gazzetta dello Sport all'indomani del ko dell'Inter valso l'addio alla Supercoppa: "Capisco quanto sia difficile il momento, quanto il pallone diventi pesante ma l’unica cosa da fare è allenarsi a calciarli bene, poi vada come vada. Però non ho mai visto tirare dei rigori così male come da parte di chi li ha sbagliati a Riad".

Cosa faceva per provare a essere infallibile ?

"Allenamenti specifici. Mentre con i compagni facevamo delle sfide: chi sbagliava, fuori. Certo, non ci si deve allenare sui rigori solo a ridosso di Coppe o di partite a eliminazione diretta".

Però c’è anche la componente emotiva… Quanto influisce?

"Qualche giocatore si carica, altri la soffrono. Ma non lo sai finché non la vivi. Quel tragitto fino al dischetto ti fa cambiare idea su come e dove calciare tante di quelle volte che si può andare in tilt".

A lei è capitato poche volte.

"Si fidi, ci sono passato anche io per quelle serate in cui il pallone diventa pesantissimo...".