Il Torino incamera tre punti non di poco conto andando a espugnare il Mapei Stadium con la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. A decidere la partita, un calcio di rigore procurato da Giovanni Simeone e trasformato da Nikola Vlasic, che permette ai granata di ottenere il secondo successo consecutivo e portarsi a quota 20 in classifica. Sassuolo che cade dopo due risultati utili consecutivi. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 21 dicembre 2025 alle 16:57
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
