La proposta di Maurizio Sarri di spostare il monitor del VAR dalla parte opposta rispetto alle panchine "non è una considerazione sbagliata" dice Gianluca Rocchi, designatore arbitrale ospite della trasmissione 'Il Sabato al 90°' su Rai2: "In alcuni campionati lo fanno, permette di togliersi da una situazione di grande criticità ma spetta alla Lega decidere".

"La richiesta che faccio a tutte le squadre e agli allenatori è di far lavorare i ragazzi in tranquillità - aggiunge Rocchi -, per avere la decisione più lucida e corretta possibile. L'arbitro, se è disturbato, non è libero di lavorare bene".