La lotta scudetto continua a coinvolgere più squadre, racchiuse in pochi punti dopo il ko della Roma a Torino con la Juventus e con i recuperi dalla Supercoppa Italiana da attendere fino alla metà del prossimo gennaio. Intervistato da TMW, Gaetano D'Agostino non riesce a sbilanciarsi sull'andamento del campionato: "La cosa entusiasmante è che sono tutte lì. Napoli, Milan e Inter. E la Roma darà fastidio", dice l'ex centrocampista.