Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro il Genoa, soffermandosi sul valore della formazione ligure, reduce dalla sconfitta contro l'Inter di una settimana fa: "Per me è la partita più importante da quando sono qui: a noi serve continuità contro una squadra in salute e che ha fatto molto bene contro l'Inter. Voglio vedere un'Atalanta con la stessa mentalità vincente, riadattandoci ogni volta che ci saranno delle difficoltà".

Palladino ha anche parlato di Zalewski: "Trequartista? può essere una soluzione: ha le caratteristiche per farlo, seppur lo stia utilizzando come quinto visto l'infortunio di Bellanova", ha concluso.