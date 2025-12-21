Per quanto riguarda le uscite di gennaio, in casa Inter c'è da monitorare con attenzione la situazione relativa a Stefan de Vrij. Se ad inizio anno dovesse davvero arrivare la separazione con l'olandese, allora i nerazzurri sarebbero chiamati ad un nuovo investimento nel reparto arretrato.

"In cima alla lista Muharemovic del Sassuolo, - ottimi i rapporti fra i due club -, ma l’infortunio ad Acerbi e l’impiego in Supercoppa dovrebbero aver rassicurato l’ex laziale", scrive Tuttosport tra le sue pagine. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 21 dicembre 2025 alle 11:26
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
