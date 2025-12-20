L'Inter pecca di narcisismo? A questa domanda risponde Fabio Quagliarella, che negli studi di Sky Sport analizza la prestazione dei nerazzurri di ieri e in generale la tendenza della squadra di Cristian Chivu a specchiarsi un po' troppo: "Se lasci la partita sempre viva come ieri sera possono succedere certe cose. L'Inter deve chiudere le partite come ha fatto col Como, dove ha iniziato col piede sull'acceleratore e non ha dato modo ai lariani di metterli in difficoltà. Ieri dopo il vantaggio doveva spingere sull'acceleratore, però è stato bravo anche il Bologna a rimanere in partita. Alla fine ha meritato, l'Inter poteva fare meglio però il calcio è così, come ha detto Chivu: perdi e ti rialzi, devi andare avanti".