Quando il più sembrava fatto e i tre punti apparivano ormai all'orizzonte, pronti da afferrare, il Cagliari subisce una doccia gelata facendosi imporre il pari all'89esimo dal Pisa di Alberto Gilardino, che torna a casa dalla Unipol Domus con un punto pesantissimo oltre che insperato. La zampata che gela i rossoblu è firmata da Stefano Moreo, che fissa il 2-2 finale dopo che i toscani erano passati in vantaggio con un calcio di rigore segnato dall'ex Matteo Tramoni per poi farsi rimontare nella ripresa con i gol di Michal Folorunsho e Semih Kiliçsoy. A un minuto dal 90esimo, però, arriva la stoccata di Moreo che vale il definitivo 2-2.

Con questo pareggio, i nerazzurri salgono a quota 11, rimanendo comunque ancorati al penultimo posto in classifica. Cagliari che sale a quota 15.