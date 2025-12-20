All'Inter manca la fortuna? Secondo Fabio Caressa l'eliminazione dalla semifinale della Supercoppa Italiana non può semplicemente ricondursi ad una questione di malasorte. Parlando con Ivan Zazzaroni nel corso di 'Deejay Football Club', Caressa sostiene: "Che sfortuna ci può essere quando uno calcia un rigore in curva, un altro in bocca al portiere, se non fai gol... Continuano a dire che l'Inter è più forte delle altre ma ogni tanto mi dà l'idea di incepparsi. Al momento non ho una spiegazione. Gioca partite che domina a pezzi ma alla fine resta lì col punteggio, qualcosa forse va ancora registrato".