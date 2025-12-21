Il problema degli scontri diretti e dei crolli nei finali di gara è uno degli argomenti trattati oggi in ottica Inter da Tuttosport. Da ormai un anno e mezzo i nerazzurri non vincono un big match, con l'ultimo sorriso datato 22 aprile 2024 con la vittoria dello storico derby della Seconda Stella. Una serie di delusioni che il quotidiano unisce ad una presunta "ossessione per la vittoria di un trofeo che manca da un anno e mezzo" che "sta ormai pesando tanto nella testa dei giocatori che evidentemente faticano a scrollarsi di dosso quanto accaduto fra gennaio e maggio della scorsa annata", tra la Supercoppa Italiana persa in rimonta con il Milan e il pesantissimo ko in finale di Champions con il PSG.

Oggi l'Inter si troverà ad Appiano per il primo allenamento post Riad, poi ci saranno alcuni giorni di relax per Natale prima del tour de force tra gennaio e febbraio: sabato 28 dicembre c'è l'Atalanta, poi arriverà il Bologna a San Siro il 4 gennaio, si andrà a Parma il 7 e di nuovo in casa l'11 col Napoli, con la Champions di mezzo. "L'Inter quindi deve trovare le energie per ripartire e Chivu - che non è assolutamente in discussione (è comunque primo in classifica e in piena corsa in Champions) - la chiave per poter aiutare i giocatori a superare questo scoglio ormai diventato imponente", chiosa TS.