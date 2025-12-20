A due giorni dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, il difensore azzurro Sam Beukema si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Giochi contro il Milan, l'Inter e il Bologna. Dimmi un calciatore che togli da ogni squadra.

"Dell’Inter, Calhanoglu. Milan? Modric. Bologna per me è un po’… penso Lucumì".

Il difensore più bravo in questa Serie A: chi è?

"Bremer è forte, però è stato infortunato ovviamente. Fisicamente è fortissimo. Poi anche Bastoni penso sia fortissimo e anche offensivamente è molto bravo, sotto tutti gli aspetti".

Il calciatore più difficile da marcare?

"Lo dico sempre, da quando sono arrivato in Serie A: Lookman. È molto bravo con la palla, attacca la profondità, è molto forte e “imprevedibile.

Un ex compagno con cui sei molto in contatto e sei molto amico?

"Ferguson del Bologna, anche Ndoye. Noi tre siamo proprio amici, li sento spesso. Ferguson è qui con il Bologna, l’ho già chiamato".

Adesso mettiamo a confronto un po’ di giocatori olandesi e vediamo chi rimane. Chi scegli tra De Ligt e De Vrij?

"De Vrij".

Tra De Vrij e Stam?

"Stam".

Tra Stam e Sneijder?

"Sneijder".

Tra Sneijder e Bergkamp?

"Bergkamp".

Tra Bergkamp e Seedorf?

"Bergkamp".

Che cosa fai se vinci la Supercoppa?

"Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano".