Rivoluzione per la Coppa d'Africa: alla vigilia dell'inizio dell'edizione 2026, Patrice Motsepe, presidente della CAF, ha annunciato che a partire dal 2028 la massima competizione calcistica del continente si terrà ogni quattro anni anziché ogni due, una modifica volta ad armonizzare il calendario calcistico mondiale. Questa decisione fa parte di un più ampio sforzo per ristrutturare il calcio nel continente africano in modo che il suo "calendario sia più armonizzato a livello mondiale".

Motsepe ha aggiunto: "Nel 2027 ci sarà l'edizione in Tanzania, Kenya e Uganda, e la successiva Coppa d'Africa si svolgerà nel 2028". Verrà inoltre creata una nuova competizione, basata sul modello della UEFA Nations League, che si terrà annualmente a partire dal 2029. "Dopo il Mondiale per Club FIFA del 2029, avremo la prima Lega delle Nazioni Africane... con più montepremi, più risorse, più competizione", ha spiegato Motsepe.