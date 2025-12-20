Prova di forza della Juventus, che allo Stadium vince lo scontro diretto per la Champions League superando la Roma 2-1. I bianconeri non solo portano a casa tre punti pesantissimi, ma convincono per intensità, organizzazione e qualità. Decisive le reti di Conceiçao e Openda, al primo gol in Serie A; inutile, per la squadra di Gasperini, il gol di Baldanzi nel finale. Spalletti incarta la Roma e si prende una vittoria chiave.

La partita è intensa ma bloccata. Dybala e Pellegrini ci provano da fuori, Di Gregorio risponde presente. Openda si muove tanto ma manca la stoccata, mentre Conceiçao sfiora il gol nel finale di primo tempo. Al 44’ la Juve rompe l’equilibrio: Cambiaso inventa di tacco, Conceiçao rientra e batte Svilar con un sinistro preciso. È 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa la Juventus prende campo e ritmo. Dopo diverse occasioni, al 70’ Openda firma il raddoppio su assist di McKennie. La Roma accorcia con Baldanzi, ma nel finale non sfonda. Anzi, Yildiz colpisce il palo. Finisce 2-1: vittoria di peso e messaggio chiaro nella corsa Champions.