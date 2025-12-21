La Gazzetta dello Sport concede spazio ai protagonisti della finale di Supercoppa in programma a Riad per domani. Non solo Bologna, rappresentato da Rowe, per le colonne della Rosea ha parlato anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Che differenza c’è con la finale 2024?

"Quella di due anni fa era una stagione complicata, arrivavamo da un periodo di difficoltà. E siamo arrivati a pochi minuti dai calci di rigore con l’Inter. Quest’anno, invece, stiamo bene. Contro il Milan abbiamo giocato un’ottima partita e ora siamo pronti per la finale".

Che Bologna si aspetta?

"Affronteremo una squadra in salute, che ha entusiasmo. Che vuole continuare a fare la storia della società dopo aver vinto la Coppa Italia. Sarà una partita difficile, ma cercheremo di vincere questo trofeo".

Una coppa che sembra un po’ stregata per lei, in campo nei ko con Juve e Inter.

"Le sconfitte aiutano a crescere se le sai prendere nel verso giusto. Perdere quelle partite ci ha fatto male, la voglia di vincere sarà ancora più forte".

Il Milan era stata l’unica squadra delle prime quattro della corsa scudetto a battervi in A

"Siamo contenti della prestazione, ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo concentrarci per la finale".

Sulla pelle ha già i due scudetti, c’è ancora spazio per altro?

"Lo spazio c’è, quello sì (ride, ndr). Ora però pensiamo solo alla partita, e a provare a vincere questa Supercoppa. Poi ci sarà tempo, eventualmente, per decidere cosa fare...".