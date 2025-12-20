Matias Mancuso è tornato a brillare con la Primavera dell'Inter da diverse giornate. Quest'oggi ha messo a segno il gol del pari che ha poi permesso ai nerazzurri di vincere contro il Genoa, rimontando l'iniziale svantaggio: "Sta andando molto bene, la squadra è sempre la cosa più importante. Oggi era fondamentale vincere. Ora stacchiamo un attimo e poi riprendiamo a lavorare".

Qual è il clima del gruppo?

"Abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma ci siamo ripresi alla grande e siamo sulla giusta onda. Vogliamo stare lì sopra dove l'Inter merita di stare. Continueremo così".

Stai giocando in più ruoli: come ti trovi in questo gruppo, visto che è il primo anno in Primavera?

"Siamo un ottimo gruppo, c'è sempre qualcosa da migliorare. Ma giorno dopo giorno cresciamo sempre di più. Mi sento parte di un qualcosa di grande".