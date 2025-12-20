Domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno con il big match contro il Napoli. Una sfida da sold-out, con un Meazza da grandi occasioni.

La vendita libera ha preso il via ieri, venerdì 19 dicembre con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che hanno potuto acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16 di venerdì si è aperta la vendita libera per tutti.

Inter-Napoli è una delle tre partite del wInter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa. Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita, garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.