Dopo la breve gita a Riad, dove venerdì sera è arrivata l'amara eliminazione dalla Supercoppa italiana ai rigori per mano del Bologna, l'Inter è tornata ad allenarsi quest'oggi, alla Pinetina, a una settimana esatta dal prossimo impegno stagionale che la metterà di fronte all'Atalanta per la 17esima giornata di Serie A. Come si può apprezzare dal video pubblicato dal club sui social, in campo si sono visti i portieri, i giocatori che hanno giocato meno minuti contro i rossoblu e quelli che non sono scesi proprio in campo, compresi Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto. "Concentrati, si guarda avanti", il messaggio a corredo delle immagini girate al centro sportivo: