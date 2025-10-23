Dopo il pesante ko incassato in Champions League in casa del PSV, il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l'Inter, in programma sabato al Maradona alle ore 18:00. Il gruppo azzurro, riferisce il club in un breve comunicato stampa, è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tattico.